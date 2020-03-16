Супруг Анастасии Заворотнюк переехал в клинику к больной актрисе – СМИ

Петр Чернышев проводит со звездой почти все свободное время

Супруг Анастасии Заворотнюк поселился в клинике Барвихи, чтобы ухаживать за болеющей раком актрисой. Отметим, что до сегодняшнего дня местонахождение "Няни Вики" держали строго в секрете. Поговаривали, что кинозвезда и вовсе отправилась на лечение в Италию, где сейчас находится ее старшая дочь Анна и делится последними новостями о состоянии звездной матери.

"Петр Чернышев проводит с любимой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Иногда отлучается по работе, но надолго не исчезает. Экс-фигурист также ездит за покупками — привозит продукты и специальную крупу для иммунитета", – сообщает Telegram-канал Mash.

Также известно, что "Няню Вику" регулярно навещает мать, которая проводит с больной дочкой весь день. Врачи продолжают бороться за здоровье Анастасии, а родственники стараются поддерживать звезду.

Смотрите в сюжете о болезни Анастасии Заворотнюк:

Ранее мы также писали, что дочь Анастасии Заворотнюк тяжело переживает болезнь актрисы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться