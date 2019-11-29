Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

Петр Чернышев отправился в Минск вместе с Татьяной Навкой

Анастасия Заворотнюк с мужем Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Супруг российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с четвертой стадией рака мозга, уехал из России с подругой семьи и коллегой по фигурному катанию.

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Дело в том, что Петр Чернышев отправился в Минск на гастроли с коллегой и подругой семьи – Татьяной Навкой. Об этом Татьяна рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Она также опубликовала несколько фото с партнером и сообщила, что выйдет на лед в паре с Петром в спектакле "Руслан и Людмила".

Татьяна Навка и Петр Чернышов Фото: instagram.com/tatiana_navka

"Мне особенно приятно привезти свое первое ледовое шоу именно к вам ( в Минск, – Ред.). Так, как часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной… И у меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени!", — написала спортсменка.

Напомним, что недавно Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram. В сети сразу же заговорили о том, что супруг больной Анастасии Заворотнюк хочет развестись с ней.

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