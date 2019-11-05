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Супруг Ксении Собчак нежно поздравил любимую с днем рождения

Константин Богомолов посвятил жене трогательный пост

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Одна из самых скандальных телеведущих России Ксения Собчак сегодня, 5 ноября, отмечает свой 38-й день рождения. В сентябре певица второй раз вышла замуж – за российского режиссера Константина Богомолова. Любящий супруг не забыл публично поздравить знаменитость с праздником и посвятил ей строки нежности в Instagram.

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Режиссер опубликовал на своей странице фото Ксении Собчак, на котором она запечатлена на фоне океана и пальм.

"Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения", — с нежностью написал режиссер Константин Богомолов.

INSTAGRAM

Именинница сразу же в комментариях ответила мужу на поздравления: "Спасибо, мое солнце". Отметим, что супруги в сентябре этого года обвенчались в Москве, а теперь поклонники подозревают своего кумира во второй беременности.

Также Сегодня.Lifestyle в честь дня рождения известной российской ведущей Ксении Собчак сделали подборку самых громких скандалов с ее участием.

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