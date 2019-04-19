Супруг показал Викторию Бекхэм без макияжа: впечатляющее фото

Дэвид Бекхэм опубликовал утреннее селфи жены

Дэвид и Виктория Бекхэм Фото: instagram.com/davidbeckham

17 апреля известный британский дизайнер Виктория Бекхэм отпраздновала 45-летие. Кроме того, что звезда владеет отменным чувством стиля, Виктория регулярно поддерживает свою красоту, и об этом свидетельствует снимок, сделанный в день рождения дизайнера.

Супруг именинницы Дэвид Бекхэм решил показать поклонникам, как выглядит его звездная супруга без макияжа. Футболист опубликовал утреннее селфи Виктории Бекхэм, на котором она позирует без косметики.

"Когда дети разбудили тебя в 6 утра в твой день рождения", – подписал кадр Дэвид.

Виктория Бекхэм без макияжа Фото: instagram.com/davidbeckham

Однако уже к вечеру Виктория была при параде и отмечала день рождения в кругу семьи: с мужем Дэвидом Бекхэмом, детьми и будущей невесткой.

"Самый прекрасный день с моими любимыми людьми в мире. Я вас так люблю, много поцелуев от очень любящей мамы и жены", – написала Виктория.

Виктория Бекхэм с мужем и детьми Фото: instagram.com/victoriabeckham

Ранее Сегодня.Lifestyle в честь дня рождения звезды показала самые стильные образы Виктории Бекхэм.

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