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Супруга Дяди Жоры обеспечивает семью: признание шоумена

Сегодня, 14:57

Из-за карантина доходы комика сократились

Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который недавно попал в больницу с инсультом головоного мозга, сделал неожиданное признание – его содержит супруга. Наталья Мичковская является тренером и экспертом по здоровому питанию.

Комик Дядя Жора с женой
Комик Дядя Жора с женой
Фото: instagram.com/dyadya_jora

Во время прямого эфира на Instagram-странице программы "Зірковий шлях" подписчица поинтересовалась, кто в семье комика больше зарабатывает. Дядя Жоры не юлил и откровенно заявил: "На данный момент, наверное, жена. Потому что у меня по моей деятельности, в моей нише, как говорится, полный стоп. Поэтому да. А супруга – блогер – эксперт по питанию. Поэтому ее ниша работает онлайн. Выгодный бизнес сейчас тот, который работает без привязки к офису".

Детали о реабилитации Дяди Жоры после инсульта узнайте в сюжете:

Также во время прямого эфира выяснилось, что Дядя Жора мог бы никогда не стать юмористом и ведущим. Ведь получив высшее юридическое образование, артист 3,5 года проработал юристом-консультантом в одном из банков. И наконец предпочел КВН – хобби, которое впоследствии переросло в профессию.

Напомним, Дяде Жоре перед больницей двоилось в глазах и была сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро, поэтому артист собрал вещи и сам отправился в клинику.

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