Супруга Энрике Иглесиаса впервые показала лицо 5-месячной дочери: фото

Анна Курникова опубликовала новое фото с малышкой Машей

В конце января испанский певец Энрике Иглесиас и его супруга Анна Курникова стали родителями третьего ребенка. У пары родилась еще одна девочка, которой дали славянское имя – Маша. Как признался Иглесиас, на имени настояла его супруга, уроженка России Анна Курникова. Пять месяцев звездные родители не показывали лица девочки, и только сейчас 38-летняя спортсменка решила поделиться фотографией малышки.

Известная теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с дочкой Машей. Фото сделано на кухне в доме Курниковой и Иглесиаса. В комментариях поклонники восхищались красотой маленькой девочкой, а также отмечали, что она похожа на своего отца.

Анна Курникова с дочкой Фото: instagram.com/annakournikova

Энрике также порадовал поклонников и опубликовал на своем аккаунте видео с пятимесячной Машей.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что Энрике Иглесиас рассмешил пользователей Сети видео со своими детьми.

До этого в Сети все обсуждают тайную свадьбу певца Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой. Дело в том, что спортсменка сменила фамилию, оставив в "шапке" своего профиля Курникова-Иглесиас. Отметим, звезда проживает в гражданском браке с испанским певцом Энрике Иглесиасом более 18 лет.

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