Всему виной снотворное: супруга Михаила Ефремова прокомментировала ДТП

Софья Кругликова заявила, что ее муж мог просто "забыться"

Супруга российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня в Москве устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, объяснила поведение артиста выпитым снотворным.

Софья Кругликова узнала о смертельной аварии, которую устроил ее супруг, от журналистов. По информации Telegram-канал Life Shot, женщина высказала предположение полицейским, что Ефремов мог принять снотворное и "забыться" — где был и с кем пил.

До этого сообщалось, что в автомобиле были двое пассажиров: еще один актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Но позже оказалось, что это не так. Стебунов опроверг информацию и заявил, что их просто вместе сфотографировали: "Актриса нам позвонила и рассказала. Мы были рядом, мы живем рядом. Мы сразу сели в такси и поехали на это место. Вышли из машины, нас сфотографировали, теперь говорят, что мы были в этой машине".

Отметим, что под утро 9 июня скончался водитель фургона, в который врезался Михаил. Мужчине было 57 лет, в Москве он работал водителем-курьером.

Как известно, ДТП произошло вечером 8 июня в Москве. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео момента смертельной аварии с участием Михаила Ефремова смотрите в нашем материале.

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