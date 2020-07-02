Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

Актер знал о романе жены с 27-летним музыкантом

Супруга культового актера Уилла Смита, которого ранее фанаты превратили в Ведьмака, изменяла звезде с молодым певцом Августом Альсиной. Но не измены женщины в 20-летнем браке удивили поклонников, а реакция актера – он благословлял роман супруги.

Актер Уилл Смит с женой Фото: Getty Images

Как пишет Page Six, о романе с 48-летней американской актрисой Джадой Пинкетт-Смит 27-летний певец Август женой Смита еще в 2016 году, однако не стал акцентировать внимания, когда их отношения закончились. По его словам, тогда брак голливудской пары превратился в партнерство, поэтому актер благословил их роман. Они даже отдыхали вместе на Гавайях и посещали церемонию BET Awards.

"Я фактически сел с Уиллом и поговорил о превращении их брака в жизненное партнерство. Он благословил меня", – рассказал Август.

Смотрите в сюжете о звездных разводах, которые ошеломили фанатов:

Сама же Джада Пинкетт-Смит уже признавалась, что не создана для традиционного брака, а рядом с мужем она не чувствует себя запертой в клетке.

Напомним что недавно еще один голливудский актер Джонни Депп раскрыл скандальные подробности своего развода. Он заявил, что у Эмбер Херд и Илона Маска еще до развода был интим втроем.

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