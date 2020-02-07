Свадьба года: когда Дженнифер Лопес станет женой Алекса Родригеса

Источник назвал примерную дату церемонии

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/jlo

Главное событие в мире шоу-бизнеса, на которое ожидают миллионы поклонников – свадьба поп-дивы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса. Еще в марте прошлого года возлюбленный певицы во время совместного отдыха на Багамских островах сделал ей романтическое предложение руки и сердца.

Подруга Дженифер Лопес рассказала все секреты свадьбы, смотрите подробности в видео:

Отметим, что роман знаменитостей длится уже три года, а церемонию они планируют на протяжении года. Как сообщает источник издания Us Weekly, голливудская свадьба состоится уже летом 2020 года.

"Дженнифер и Алекс планируют пожениться летом и уже с нетерпением ждут этого дня. Они уже все делают вместе, по сути живут как муж и жена, но их привлекает возможность оформить отношения официально. Церемония точно будет красивой и изысканной, но не масштабным. Джей и Алекс хотят просто веселого праздника для своей семьи и близких друзей. Кстати, их детям будут отведены важные роли в этом дне", – рассказал инсайдер.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка. Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска "Человек года".

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