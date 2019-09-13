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Свадьба Ксении Собчак: появилось фото звездной невесты

Ксения Собчак вышла замуж во второй раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сегодня, 13 сентября, проходит самая ожидаемая российская свадьба года. 37-летняя телеведущая Ксения Собчак связала себя узами брака с 44-летним режиссером Константином Богомоловым. Пара расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания, после церемонии их ждал свадебный автомобиль – катафалк, украшенный красными гвоздиками.

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С самого утра невеста Ксения Собчак показала их с Константином Богомоловым браслеты с гравировками: К + К = Любовь. Звезда также опубликовала фото, на котором позирует спиной в роскошном свадебном платье со шлейфом. Поклонники рассчитывали увидеть полноценный свадебный образ Ксении Собчак, и совсем недавно это произошло. В сети появился снимок, на котором можно детально рассмотреть платье невесты.

Ксения Собчак в свадебном платье
Ксения Собчак в свадебном платье
Фото: instagram.com/xeniasobchak_daily

Отметим, Ксения и Константин подошли с фантазией к созданию приглашений на свадьбу. Они сделали видеооткрытку, заставку которой украшают рабочий и колхозница.

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