Свадьба Ксении Собчак: появилось фото звездной невесты
Ксения Собчак вышла замуж во второй раз
Сегодня, 13 сентября, проходит самая ожидаемая российская свадьба года. 37-летняя телеведущая Ксения Собчак связала себя узами брака с 44-летним режиссером Константином Богомоловым. Пара расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания, после церемонии их ждал свадебный автомобиль – катафалк, украшенный красными гвоздиками.
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С самого утра невеста Ксения Собчак показала их с Константином Богомоловым браслеты с гравировками: К + К = Любовь. Звезда также опубликовала фото, на котором позирует спиной в роскошном свадебном платье со шлейфом. Поклонники рассчитывали увидеть полноценный свадебный образ Ксении Собчак, и совсем недавно это произошло. В сети появился снимок, на котором можно детально рассмотреть платье невесты.
Отметим, Ксения и Константин подошли с фантазией к созданию приглашений на свадьбу. Они сделали видеооткрытку, заставку которой украшают рабочий и колхозница.
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