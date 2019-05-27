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Свадьба Потапа и Насти Каменских: сколько молодожены потратили на торжество

Андрей Данилко рассказал о свадебном бюджете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:46
Свадьба Потапа и Насти Каменских
Свадьба Потапа и Насти Каменских
Фото: instagram.com/kosadcha

23 мая состоялось одно из самых громких событий украинского шоу-бизнеса – свадьба популярных артистов Потапа (Алексея Потапенко) и Насти Каменских. Торжество получилось на широкую ногу, а звездных гостей развлекали самые дорогие исполнители Украины, в частности - Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. 

Подробнее о свадебной церемонии Потапа и Насти смотрите в видео: 

Именно он и рассказал StarHit, во сколько молодоженам обошлась свадьба мечты. Настя и Потап потратили на церемонию бракосочетания около 2,8 миллионов гривен, но это без учета затрат на декор и концертную программу. 

Отметим, что свадьбу артисты сыграли под Киевом, в итальянском ресторане Fabius. Гостей угощали деликатесами: осьминогами, камчатскими крабами и фуа-грой. 

Сам Данилко порадовал своим выступлением абсолютно бесплатно. Как признался певец, взять деньги с Потапа и Насти Каменских он бы никогда не смог. 

Ранее мы показали, как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа и как выглядели звездные гости.

После свадьбы молодожены улетели в Турцию на частном самолете, который Потап арендовал для своей новоиспеченной жены. Настя Каменских уже поделилась трогательным видео с полета, на котором нежно целует любимого.

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