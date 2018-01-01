Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: для молодых споет Элтон Джон, а туристы устроили конкурс двойников

Певец даже согласился отложить два своих концерта в Лас-Вегасе из-за бракосочетания королевской особы

На свадьбе Меган Маркл и принца Гарри будет петь Элтон Джон, сообщает британское издание Daily Mail. Там пишут – певец даже согласился отложить два своих концерта в Лас-Вегасе из-за бракосочетания королевской особы. Между тем, прессе показали генеральную репетицию хора в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, где обвенчаются Меган и Гарри.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится через два дня. Атмосфера вокруг этого события все истеричнее. Так, стало известно, что отец невесты не приедет на свадьбу, потому перенес операцию на сердце.

Туристы со всего мира сейчас пакуют чемоданы и отправляются в Лондон. Однако не памятники архитектуры их манят, а королевская свадьба. Принц Гарри в эти выходные женится на американской актрисе Меган Маркл. И пропустить такое действо никто не хочет

Некоторые из туристов ради лучших мест в, так сказать, зрительном зале, даже готовы ночевать у дворца. Разбили палатки и спят под открытым небом. Впрочем такая идея рисковая. Ведь буквально несколько дней назад мэр города приказал полицейским убирать с улиц все спальные мешки и одеяла – так власти хотели выжить из города бездомных на время праздничного уикенда.

Ведь в Виндзор только по предварительным подсчетам приедет 100000 человек, чтобы хотя бы краем глаза увидеть принца Гарри и Меган. Их упорные фанаты даже устроили конкурс пародий – нарядились в свадебные платья и костюмы и соревновались в сходстве на королевскую пару.

Веселье, шум и шум на британских улицах нравятся и местным жителям. Такому туристическому цунами они только рады.

Напомним, что принцесса Шарлотта станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри.