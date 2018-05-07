Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: кто поведет невесту к алтарю и как почтят память принцессы Дианы

Меган пригласила своего отца Томаса Маркла на торжество

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

До самой ожидаемой свадьбы этого года – принца Гарри и Меган Маркл – осталось чуть больше двух недель.

Наконец была раскрыта одна из главных интриг – участие родителей Меган Маркл в церемонии.

Меган пригласила своего отца Томаса Маркла на торжество, и теперь официально известно, что он поведет невесту к алтарю. С мамой Дорией Рэгланд Меган проедет в автомобиле от места, в котором будет ночевать перед свадьбой, до Виндзорского замка. В Великобританию из США Дория и Томас прилетят за неделю до церемонии, чтобы семья Гарри – включая королеву Елизавету II, герцога Эдинбургского, принца Уэльского, герцогиню Корнуолльскую, герцога и герцогиню Кембриджских – смогла провести с ними время перед торжеством.

В день свадьбы принц Гарри отдаст дань памяти своей матери, принцессе Диане. В частности, на церемонии будут присутствовать ее брат Чарльз Спенсер и сестры Леди Сара МакКоркодейл и Джейн Фэллоуз.

Джейн Фэллоуз прочтет стихи из "Послания к Римлянам" на церемонии венчания.

Четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта станут участниками свадебной церемонии и в числе других детей понесут цветы к алтарю.

Также стало известно, что Гарри и Меган не выйдут на балкон для традиционного поцелуя и фото, как это ранее делали Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принц Чарльз и принцесса Диана.