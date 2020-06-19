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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл привела к конфликту: что требовала Елизавета II

Сегодня, 14:19

Королева Британии перед заключением брака поставила условие

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась два года назад, привела к конфликту с королевой Британии Елизаветой II. Бывшая актриса неоднократно заявляла о том, что в королевской семье возник заговор против нее. Перед свадебной церемонией, Ее Величество настаивала на подписании брачного контракта.

По информации Paris Match, внук королевы отказался его подписывать. Более того, подготовка к свадьбе также не обошлась без конфликтов семье. Елизавета II стремилась сберечь состояние принца Гарри в случае развода с Меган Маркл. Его состояние оценивалось в 25 миллионов евро.

Королева Британии Елизавета II
Королева Британии Елизавета II
Фото: Getty Images

В случае развода Меган Маркл должна была получить заранее оговоренную сумму. Однако такое предложение возмутило принца Гарри, ведь он заявлял, что планирует прожить в браке с первой женой всю жизнь. Кроме того, по его мнению, брачный контракт – оскорбление для Меган.

Напомним, что в январе 2020 года Меган Маркл и принц Гарри заявили, что "отделяются" от королевской семьи. Своим решением герцоги Сассекские шокировали как публику, так и Ее Величество. В своем заявлении они отметили, что хотят независимости и намерены самостоятельно зарабатывать деньги себе на жизнь.

Смотрите в сюжете, как принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали первый день рождения сына Арчи:

ще тогда в СМИ появилась информация от источника, приближенного к окружению королевской семьи, о том, что члены семьи сами пытались ущемлять Гарри и Меган, которые зачастую шли против мантры "никогда никому не жалуйся и ничего не объясняй". По его словам, атмосфера в королевской семье – очень токсична.

После супруги переехали в Канаду, где находились некоторое время, а затем арендовали дом голливудской знаменитости в Беверли-Хиллз.

Ранее Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы. Якобы перед переездом в США супруги "выманили" из британской казны деньги.

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