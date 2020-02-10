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Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание внучки Елизаветы II с итальянским женихом

Монархи определились с местом для венчания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Фото: Instagram.com

29 мая 2020 года состоится важное событие в королевской семье – свадьба внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелли-Моцци. Отметим, что празднование состоится в Букингемском дворце. Устроить там свадьбу предложила внучке сама британская королева. А вот над местом для венчания жених и невеста определились в самый последний момент.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Как сообщает Daily Mail, супружеские обеты прозвучат в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Отметим, что в часовне Сент-Джеймсского дворца в 1840 году выходила замуж прапрабабушка Елизаветы II королева Виктория. Кроме того, в часовне в 2013 году проходили крестины первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа и младшего отпрыска принца Луи.

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Отметим, что брачующиеся выбрали такую дату неспроста. 29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, а 29 апреля 2011 поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Оба венчания прошли в Вестминстерском аббатстве. Праздничный банкет по случаю свадьбы герцогов Кембриджских также проходил в Букингемском дворце.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдоардо Мапелли-Моцци. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре прошлого года в Италии.

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери.

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