Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Свадьба принцессы Беатрис: королевская семья приняла решение в условиях пандемии

Принцесса Беатрис выходит замуж 29 мая 2020 года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:58

Из-за мировой пандемии коронавируса многие мероприятия отменяются или переносятся. Исключением не стала и свадьба единственной незамужней внучки Елизаветы II. Праздничная церемония принцессы Беатрис и ее итальянского жениха запланирована на 29 мая 2020 года. Раньше предполагалось, что свадьбу придется перенести, но мать принцессы Сара Йоркская заверила в обратном.

Читайте также:
Свадьба внучки Елизаветы II: принцесса Беатрис отказалась от дорогих подарков

По ее словам, королевская семья уже внесла существенные коррективы в запланированное торжество. Роскошное празднование в саду Букингемского дворца отменили, но сама церемония бракосочетания состоится. Ее планируют провести в очень узком кругу.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Фото: Getty Images

"Они с Эдо очень любят друг друга. Я рада их предстоящей свадьбе. Даже если придется принять меры, Беатрис не расстроится. Она понимает, что сейчас из-за пандемии все переживают трудности", – рассказала Сара Фергюсон изданию People.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Отметим, что брачующиеся выбрали такую дату неспроста. 29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, а 29 апреля 2011 года поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Оба венчания прошли в Вестминстерском аббатстве. Праздничный банкет по случаю свадьбы герцогов Кембриджских также проходил в Букингемском дворце.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдоардо Мапелли-Моцци. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре прошлого года в Италии.

Напомним, после замужества принцесса Беатрис получит новый титул.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Не повезло: звездные свадьбы, которые оказались под угрозой из-за коронавируса Внучка Елизаветы II отменила вечеринку в честь помолвки: известна причина Елизавета II выступила с обращением к британцам: видео
свадьба Елизавета II королевская семья принцесса Беатрис
Реклама

Новости партнеров

«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Звезда
Звезда "Великолепного века" соблазнила формами в розовом топе
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается

Популярные статьи

Сегодня, 10:39Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 10:10Events

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Сегодня, 09:36Fun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Сегодня, 09:15Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 07:31Fun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:21Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

Вчера, 15:37Fun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

Вчера, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Вчера, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Вчера, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Вчера, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Вчера, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

5 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

5 апреляFun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

Новости партнеров

Кароль ошарашила своей внешностью без парика и фильтров
Кароль ошарашила своей внешностью без парика и фильтров
Осадчая и Горбунов: звездное семейство поразило фото
Осадчая и Горбунов: звездное семейство поразило фото
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
"Сваливай в Киев!": Седокова разгневала россиян новым фото
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней