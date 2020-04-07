Свадьба принцессы Беатрис: королевская семья приняла решение в условиях пандемии

Принцесса Беатрис выходит замуж 29 мая 2020 года

Из-за мировой пандемии коронавируса многие мероприятия отменяются или переносятся. Исключением не стала и свадьба единственной незамужней внучки Елизаветы II. Праздничная церемония принцессы Беатрис и ее итальянского жениха запланирована на 29 мая 2020 года. Раньше предполагалось, что свадьбу придется перенести, но мать принцессы Сара Йоркская заверила в обратном.

По ее словам, королевская семья уже внесла существенные коррективы в запланированное торжество. Роскошное празднование в саду Букингемского дворца отменили, но сама церемония бракосочетания состоится. Ее планируют провести в очень узком кругу.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци Фото: Getty Images

"Они с Эдо очень любят друг друга. Я рада их предстоящей свадьбе. Даже если придется принять меры, Беатрис не расстроится. Она понимает, что сейчас из-за пандемии все переживают трудности", – рассказала Сара Фергюсон изданию People.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Отметим, что брачующиеся выбрали такую дату неспроста. 29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, а 29 апреля 2011 года поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Оба венчания прошли в Вестминстерском аббатстве. Праздничный банкет по случаю свадьбы герцогов Кембриджских также проходил в Букингемском дворце.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдоардо Мапелли-Моцци. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре прошлого года в Италии.

Напомним, после замужества принцесса Беатрис получит новый титул.

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