Свадьба принцессы Беатрис: опубликованы первые фото с тайного венчания в Виндзоре

Внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за итальянца Эдоардо Мопелли Моцци

В пятницу, 17 июля, стало известно, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке. Королевская свадьба должна была состояться еще в конце мая, но церемонию отложили из-за пандемии.

В часовне всех святых в Виндзорском парке, где принцесса Беатрис вышла замуж, присутствовали и сама королева Елизавета II, и герцог Эдинбургский. Первые фото с торжества были опубликованы в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

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"Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Беатрис и мистера Эдоардо Мапелли Моцци! Супруги поженились на небольшой частной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре в пятницу 17 июля. Принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мопелли Моцци отпраздновали свою свадьбу со своей ближайшей семьей. Счастливая пара изображена с Ее Величеством королевой и герцогом Эдинбургским", – говорится в посте.

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На снимках видно, что 31-летняя принцесса Беатрис одета в винтажное свадебное платье от Norman Hartnell, а голову ее украшает тиара с бриллиантам королевы Марии – бабушки королевы Елизаветы II, которая и одолжила ее внучке.

К слову, королева Елизавета II эту тиару надевала на свою свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году.

О помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци стало известно в сентябре 2019 года. Итальянский аристократ познакомился с принцессой в 2018 году, а уже через год подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом.

Недавно стало известно, что Бруклин Бекхэм подтвердил свадьбу со своей возлюбленной Николой Пельтц.

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