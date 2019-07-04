Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова: как прошло роскошное торжество в Италии

Стало известно, сколько стоит аренда виллы, на которой состоялась свадьба Регины Тодоренко

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова состоялась в Италии Фото: instagram.com/reginatodorenko

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова состоялась 3 июля в Сорренто, Италия. Как выглядели молодожены и их звездные гости, первый танец и клятвы Регины и Влада - Сегодня.Lifestyle расскажут о празднике, который прошел под хештегом свадьбаТТ.

Отметим, мужем и женой Регина Тодоренко и Влад Топалов стали в октябре 2018 года, а отпраздновать свадьбу звездная пара решила лишь сейчас – спустя шесть месяцев после рождения сына Михаила.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова – дата и место

Супруги отметили свадьбу 3 июля 2019 в одном из самых романтических уголков Италии – Сорренто. Главной локацией торжества стала вилла Astor. По информации в сети, стоимость аренды составляет в среднем от 132 до 175 тысяч долларов (3,5 – 4,5 млн грн соответственно). И это без учета банкета, декора и прочих растрат.

В оформлении молодожены сделали ставку на натуральность и лаконичность. Локация была задекорирована живыми цветами, превалировали светлые оттенки. К слову, потрясающая природа Италии во многом поспособствовала стилизации свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Место свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: Instagram.com

Свадьба Регины Тодоренко – как выглядели молодожены

Церемония состоялась вечером, а жених и невеста предпочли не делиться свадебными фото. За них это сделали СМИ и гости праздника. Регина Тодоренко тщательно выбирала свадебный наряд, и поклонники с нетерпением ждали, в каком же образе невеста предстанет в этот особенный день. Украинская певица выглядела элегантно – без фаты на голове, но с длинным шлейфом, который являлся продолжением прозрачных рукавов. С помощью фасона-рыбки артистка выгодно подчеркнула свою фигуру и выглядела потрясающе.

Влад Топалов решил гармонично выглядеть на фоне жены и надел белый смокинг. К слову, за день до свадьбы певец прилетел в Италию, однако выяснилось, что его багаж с праздничным костюмом утерян. Влад Топалов записал забавное видео, где рассказал об инциденте и попросил о помощи. Видимо, все проблемы с утерянным чемоданом разрешились!

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова: как выглядели молодожены Фото: instagram.com/okmagazine_ru

Под венец Регину Тодоренко вел отец

Папа вел Регину Тодоренко к алтарю под музыкальное сопровождение марша Мендельсона, в то время как самые маленькие гости усыпали дорогу лепестками роз. Трогательное видео появилось в сети:

Свадебный танец Регины Тодоренко и Влада Топалова

Жених и невеста решили оригинально подойти к постановке и зажигательно станцевали под песню Эда Ширана Shape of You. Забавное видео появилось в Instagram.

Отметим, судя по всему, у Регины Тодоренко было два свадебных платья, ведь телеведущая танцевала в другом наряде. Образ Влада Топалова существенно не изменился – жених лишь снял пиджак.

Jul 4, 2019 at 12:52am PDT INSTAGRAM (@reginaxnadya) on

Координаты моей любви – в тебе: трогательные клятвы Регины и Влада

Во время своей клятвы Регина Тодоренко вовсе не скрывала, что некоторые друзья отговаривали ее связывать жизнь с Владом из-за его подпорченной репутации. Но она призналась, что сделала правильный выбор и поблагодарила мужа за поддержку.

"Я обещаю тебе всегда быть рядом с тобой во всех смыслах этих слов. Поддерживать, помогать. Стараться услышать тебя или просто выслушать. Разделять твои интересы и увлечения. Конечно, я обещаю любить тебя и наших детей!", – подчеркнул в клятве Влад Топалов.

На своей свадьбе Регина Тодоренко не стала изменять традиции и бросала букет невесты. Поймала символ скорого замужества украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в феврале рассталась с возлюбленным.

Леся Никитюк на свадьбе Регины Тодоренко Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, Влад Топалов и Регина Тодоренко отмечают свадьбу в Италии в течение трех дней. Так, 2 июля звездная пара устроила предпраздничный прием, на котором присутствовали многие гости. Среди них – певица Алина Астровская, ведущая шоу "Орел и решка. Шопинг" Мария Ивакова и многие другие знаменитости. Кульминацией стал второй день, собственно, сама свадьба. Судя по всему, праздник все еще в разгаре.

К слову, ни Регина Тодоренко, ни Влад Топалов на своих страницах в соцсетях свадебные фото и видео не публикуют.

Напомним, в день свадьбы Регина Тодоренко показала праздничный наряд своего сына Михаила.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram