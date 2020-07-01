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Свадьбы не будет: Соня Плакидюк рассталась с женихом

Сегодня, 17:17

Известная фотограф теперь свободна

Известный фешн-фотограф Соня Плакидюк, которая недавно показала закулисный снимок с эротической фотосессии Даши Астафьевой, рассталась со своим женихом Ричардом Горном. Отметим, что экс-влюбленные планировали свадьбу еще два года назад, но постоянно откладывали это событие.

Соня Плакидюк с Ричардом Горном
Соня Плакидюк с Ричардом Горном
Фото: пресс-служба

С хореографом Соня познакомилась на съемочной площадке во время кастингов экспертов реалити-шоу "Супермодель по-украински" еще в 2014 году. И невестой тоже стала во время съемок, но уже на другом проекте. Соню пригласили в студию, чтобы, якобы, исполнить мечту ее поклонницы. Но в итоге в центре сюрприза оказалась она сама.

Теперь же влюбленные и вовсе расстались, поэтому свадьбы не будет. Об этом сообщает Viva! на своей официальной странице в Instagram.

"Свадьбы не будет. Соня Плакидюк рассталась с Ричардом Горном", – сказано в сообщении.

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