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Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Невеста в белом пеньюаре позирует перед фотографами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сегодня, 3 июля, в Италии состоится свадьба известных артистов Регины Тодоренко и Влада Топалова, которые еще в октябре прошлого года оформили свои отношения. Регина уже успела поделиться переживаниями о предстоящей свадьбе, а также показать фото своего особенного утра невесты.

Все подробности свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова смотрите в нашем сюжете:

И пока поклонники в предвкушении фотографий Регины Тодоренко в белом платье, в сети уже появились первые фото ее свадебного образа. Украинская певица и ведущая решила устроить на итальянской вилле предсвадебную фотосессию в белом пеньюаре. Артистка в окружении фотографов изящно позирует в ванной комнате, которая выполнена в венецианском стиле. 

Предсвадебная фотосессия Регины Тодоренко
Предсвадебная фотосессия Регины Тодоренко
Фото: Instagram.com

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: Instagram.com

Также на фан-страничке певицы в Instagram опубликовали кадр с локации, где должна пройти церемония бракосочетания. 

Локация, где состоится свадебная церемония
Локация, где состоится свадебная церемония
Фото: Instagram.com

Отметим, за день до свадьбы жених прилетел в Италию, однако выяснилось, что его багаж с праздничным костюмом утерян. Влад Топалов записал забавное видео, где рассказал об инциденте и попросил о помощи.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились историей любви Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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