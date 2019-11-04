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Свело обе ноги: как Анатолий Анатолич преодолел марафон в Нью-Йорке

Телеведущий пробежал 42 км

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11

Вчера, 3 ноября, в 22:46 по киевскому времени ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", автор и продюсер проекта "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич финишировал в Нью-Йоркском марафоне.

Ведущий уже во второй раз покоряет самый масштабный марафон мира, но в этот раз он оказался быстрее: если в 2017 он пробежал 42.195 км за 04:36, то в этом году дистанция далась ему за 04:26.

Впервые Анатолича приехали поддержать его дети. 6-летняя Лолита и 8-летняя Алиса не только болели за отца в Нью-Йорке, но даже запустили в соцсетях хештег #RUNatolich, призвав подписчиков поддержать их папу.

Анатолий Анатолич пробежал Нью-Йоркский марафон
Фото: Facebook-страница YULA
Анатолий Анатолич пробежал Нью-Йоркский марафон
Фото: Facebook-страница YULA
Анатолий Анатолич пробежал Нью-Йоркский марафон
Фото: Facebook-страница YULA
Анатолий Анатолич пробежал Нью-Йоркский марафон
Фото: Facebook-страница YULA
Анатолий Анатолич пробежал Нью-Йоркский марафон
Фото: Facebook-страница YULA
Анатолий Анатолич пробежал Нью-Йоркский марафон
Фото: Facebook-страница YULA
Анатолий Анатолич пробежал Нью-Йоркский марафон
Фото: Facebook-страница YULA
Анатолий Анатолич пробежал Нью-Йоркский марафон
Фото: Facebook-страница YULA
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Отметим, во время бега впервые в жизни у Анатолича свело обе ноги – на восстановление ушло порядка двадцати минут, которые отделили ведущего от рубежа в 4 часа. Но он смог продолжить бег и финишировать.

"Я очень благодарен всем за поддержку! Это так трогательно: меня встречали на трассе жена и дети, наши друзья, большая делегация Ukrainian Running Club с украинскими флагами. Александр Андросов сделал мне сюрприз: он прислал плейлист, в котором между песнями были записаны мотивирующие слова наших общих друзей. Это было так приятно: бежишь, слушаешь музыку, а потом слышишь голос Антона Птушкина: "А сейчас факты о беге…". Еще я услышал Вику Батуи, Лену Кравец, Иру Пикалову, Вадима Переверзева, Сашу Педана. Это был невероятно тяжелый марафон. Это даже не о беге, а о внутренней силе, поддержке, целях. Это личная моя победа, которая еще больше заставила поверить в собственные силы, в то, что все возможно, в силу духа и убедиться в том, насколько важна поддержка дорогих людей", – делится эмоциями Анатолич.

Нью-Йоркский марафон проводится ежегодно с 1970 года в первое воскресенье ноября и входит в серию World Marathon Majors наряду с Бостонским и Чикагским марафонами. За время марафона бегуны пробегают 5 районов Нью Йорка. В этом году на событие зарегистрировалось более 50 000 участников со всего мира.

Ранее мы также показали один день из жизни Анатолия Анатолича.

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