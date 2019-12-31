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Светлана Лобода обнажилась верхом на единороге: видео

Певица представила mood-видео на песню "Мира мало"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
LOBODA
LOBODA
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая накануне презентовала свежую песню "Новый Рим", поделилась с поклонниками mood-видео, где полностью обнажилась верхом на единороге. Эксклюзивный ролик артистка разместила в социальной сети.

Смотрите сюжет о том, за что LOBODA ждет извинений от Сергея Лазарева:

Новогодняя премьера видео на песню "Мира мало" состоялась на странице LOBODA в Instagram. Автором работы стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

"Мой подарок вам к Новому году! Мood-видеона песню #Мирамало Чудеса сбываются) Снимали фотосессию с Аланом и родилась красота... Эксклюзивная премьера только в Instagram", – написала в посте Света.

На протяжение почти четырех минут LOBODA позирует верхом на единороге в сказочном наряде, от которого в последствии избавляется и остается обнаженной.

INSTAGRAM

Напомним, что не так давно дочка Светланы Лободы намекнула на беременность звездной мамы.

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