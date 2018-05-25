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Светлана Лобода опубликовала первое фото новорожденной дочери

"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала снимок певица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Светлана Лобода опубликовала первое фото новорожденной дочери

Вчера, 24 мая, знаменитая певица LOBODA во второй раз стала мамой

По поводу того, кто же является отцом ребенка официальных заявлений от певицы не было. Однако, в прессе уже давно обсуждалась информация о том, что отец малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.

Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть малышку, и уже опубликовала первое фото с ней в Instagram.

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Светлана Лобода с новорожденной дочерью
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала фото Светлана.

Поклонники певицы оставили самые теплые комментарии под снимком: "Света , это космос ! Поздравляю!", "Поздравляю! Крепкого здоровья и много счастья", "Поздравляю Вас! ", "Поздравляю с рождением чуда! Счастья и здоровья малышке и Вам, Светлана!", "Поздравляю!! Крепкого здоровья мамочке,и вашей маленькой принцессе!".

Ранее LOBODA призналась, почему долго скрывала беременность.

Напомним, LOBODA впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе – "Гоголь. Вий". 

О том, как Светлана Лобода шокировала Интернет своим платьем, смотрите видео ниже:


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Источник: "Сегодня"
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