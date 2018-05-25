Светлана Лобода опубликовала первое фото новорожденной дочери

"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала снимок певица

Вчера, 24 мая, знаменитая певица LOBODA во второй раз стала мамой.

По поводу того, кто же является отцом ребенка официальных заявлений от певицы не было. Однако, в прессе уже давно обсуждалась информация о том, что отец малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.

Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть малышку, и уже опубликовала первое фото с ней в Instagram.

Светлана Лобода с новорожденной дочерью Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала фото Светлана.

Поклонники певицы оставили самые теплые комментарии под снимком: "Света , это космос ! Поздравляю!", "Поздравляю! Крепкого здоровья и много счастья", "Поздравляю Вас! ", "Поздравляю с рождением чуда! Счастья и здоровья малышке и Вам, Светлана!", "Поздравляю!! Крепкого здоровья мамочке,и вашей маленькой принцессе!".

Ранее LOBODA призналась, почему долго скрывала беременность.

Напомним, LOBODA впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе – "Гоголь. Вий".

О том, как Светлана Лобода шокировала Интернет своим платьем, смотрите видео ниже:



