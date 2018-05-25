Светлана Лобода опубликовала первое фото новорожденной дочери
"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала снимок певица
Вчера, 24 мая, знаменитая певица LOBODA во второй раз стала мамой.
По поводу того, кто же является отцом ребенка официальных заявлений от певицы не было. Однако, в прессе уже давно обсуждалась информация о том, что отец малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.
Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть малышку, и уже опубликовала первое фото с ней в Instagram.
"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", – подписала фото Светлана.
Поклонники певицы оставили самые теплые комментарии под снимком: "Света , это космос ! Поздравляю!", "Поздравляю! Крепкого здоровья и много счастья", "Поздравляю Вас! ", "Поздравляю с рождением чуда! Счастья и здоровья малышке и Вам, Светлана!", "Поздравляю!! Крепкого здоровья мамочке,и вашей маленькой принцессе!".
Ранее LOBODA призналась, почему долго скрывала беременность.
Напомним, LOBODA впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе – "Гоголь. Вий".
О том, как Светлана Лобода шокировала Интернет своим платьем, смотрите видео ниже: