Светлана Лобода подогрела слухи о романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном

Певица опубликовала видео, на котором замечена интересная деталь

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Скандальная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которую недавно срочно прооперировали, вновь подбросила дровишек в костер слухов и догадок об их отношениях с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

На днях Лобода показала своего самого верного критика – старшую дочь Евангелину. Певица опубликовала видеоролик, на котором она спрашивала у девочки, будет ли иметь успех ее новая песня Instadrama. Дочка одобрительно отвечала на вопрос о хите своей мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ева – мой первый слушатель #INSTADRAMA 9.11.2018 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Ноя 2018 в 10:06 PDT

Но не детская поддержка привлекла внимание пользователей сети и журналистов. На Еве была подвеска в форме насекомого. Точно такое же украшение раньше носил и Тилль Линдеманн. Может быть это и совпадение. Но это в очередной раз спровоцировало слухи, что между Светланой Лободой и Тиллем Линдеманном роман.

Тилль Линдеманн Фото: instagram.com/lindemann.till

Напомним, пока неизвестно, кто же является отцом ребенка артистки. Официальных заявлений от певицы не было. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец новорожденной малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама же Лобода рассказала, что дочь похожа больше на отца.

Отметим, что 55-летний солист группы Rammstein Тилль Линденманн прокомментировал слухи о том, что он якобы является отцом ребенка Светланы Лободы.