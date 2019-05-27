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Светлана Лобода похвасталась необычным признанием в любви Тилля Линдеманна

Многие считают, что новая композиция группы Rammstein посвящена украинской певице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Скандальна украинская певица Светлана Лобода, которая недавно показала свою младшую дочь Тильду, якобы стала главной героиней лирической композиции солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода обнажилась в Instagram:

Новый трек немецкого коллектива под названием Diamant 36-летняя Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram вместе со своим фото.

INSTAGRAM

А вот накануне Rammstein презентовал новый лирический трек Diamant. В нем Линдеманн поет о красивой и прекрасной женщине, которая "заставила мир вокруг померкнуть". В тексте сингла говорится, что герой песни хочет "всегда видеть только ее" и не может отвести от нее взгляд.

Поклонники певицы и даже некоторые СМИ решили, что в песне поется именно об украинской певице. Поклонники пишут о том, что ждут "свадьбы, как у Каменских и Потапа" и призывают пару перестать скрывать свои отношения.

Напомним, многие считают, что Светлана Лобода назвала дочь в честь солиста группы Rammstein – Тилля Линдеманна, которому также приписывают отцовство. Однако пара данную информацию не подтверждает, но и не опровергает. 

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Источник: Сегодня
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