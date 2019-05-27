Светлана Лобода похвасталась необычным признанием в любви Тилля Линдеманна
Многие считают, что новая композиция группы Rammstein посвящена украинской певице
Скандальна украинская певица Светлана Лобода, которая недавно показала свою младшую дочь Тильду, якобы стала главной героиней лирической композиции солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Смотрите видео о том, как Светлана Лобода обнажилась в Instagram:
Новый трек немецкого коллектива под названием Diamant 36-летняя Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram вместе со своим фото.
А вот накануне Rammstein презентовал новый лирический трек Diamant. В нем Линдеманн поет о красивой и прекрасной женщине, которая "заставила мир вокруг померкнуть". В тексте сингла говорится, что герой песни хочет "всегда видеть только ее" и не может отвести от нее взгляд.
Поклонники певицы и даже некоторые СМИ решили, что в песне поется именно об украинской певице. Поклонники пишут о том, что ждут "свадьбы, как у Каменских и Потапа" и призывают пару перестать скрывать свои отношения.
Напомним, многие считают, что Светлана Лобода назвала дочь в честь солиста группы Rammstein – Тилля Линдеманна, которому также приписывают отцовство. Однако пара данную информацию не подтверждает, но и не опровергает.
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