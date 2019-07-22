Светлана Лобода показала фото, на котором они с дочерью позируют в купальниках

Певица показала солнечное фото со старшей дочерью Евой

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

В последнее время певица Светлана Лобода часто публикует снимки с близкими людьми. Артистка поделилась фото с отцом, показала, как погуляла на свадьбе своей сестры. Кроме того, певица делится кадрами со своими дочерями – Евой и Тильдой.

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А сегодня Светлана Лобода показала, как весело проводит время со старшей дочерью Евой. На фото звезда и ее дочь позируют в купальниках на яхте. Отдельного внимания заслуживает фон – живописный водопад.

"Доброе утро! посылаем вам лучи солнца! чем занимаетесь вы сегодня?", – написала Светлана Лобода.

Светлана Лобода с дочерью Евой Фото: instagram.com/lobodaofficial

Кроме того, Светлана Лобода показала видео, на котором 8-летняя Ева танцует восточные танцы.

Jul 21, 2019 at 6:06am PDT INSTAGRAM (@lobodaofficial) on

В комментариях подписчики восхищаются артистизмом и пластикой дочери Лободы: "Какая она у вас умничка", "Ещё маленькая, но уже красотка-танцорка", – пишут они.

Ранее мы также писали, что Светлана Лобода угодила в скандал. Певица опубликовала фото, на котором позирует девушка задом. Однако артистка не уточнила, что на фото не она. Модель, которая на самом деле изображена на снимке, не прошла мимо этой ситуации.

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