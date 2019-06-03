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Светлана Лобода показала фото, на котором позирует беременной

Певица вспомнила период беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

В мае 2018 года певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Артистка родила дочь, которую назвала Тильдой, в очередной раз дав повод думать, что отцом ее второй дочери является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. 

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Недавно Тильде исполнился год, а ее звездная мама Светлана Лобода тем временем вспоминает времена беременности. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в топе, леггинсах и джинсовой куртке, демонстрируя обнаженный живот. В подписи артистка отметила, что ее младшая дочь уже научилась ходить.

"Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает", – написала Светлана Лобода.

Беременная Светлана Лобода
Беременная Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

А недавно Rammstein презентовал новый лирический трек Diamant. В нем Линдеманн поет о красивой и прекрасной женщине, которая "заставила мир вокруг померкнуть". В тексте сингла говорится, что герой песни хочет "всегда видеть только ее" и не может отвести от нее взгляд. Поклонники певицы и даже некоторые СМИ решили, что в песне поется именно о Светлане Лободе

Ранее мы писали, что Влад Топалов приревновал Регину Тодоренко из-за недавнего фото.

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