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Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа: реальное фото

Певица опубликовала редкий кадр в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная 36-летняя певица Светлана Лобода часто появляется на публике в экстравагантных нарядах и с ярким макияжем. Чаще всего – это идеально ровный тон, черные стрелки и красная помада. Однако артистка не стесняется показать, как выглядит без косметики. 

Так, на днях на своей странице в Instagram Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа. Певица опубликовала фото, на котором позирует по дороге на тренировку. На снимке Светлана Лобода позирует в черных лосинах и белом топе, которые подчеркивают ее стройные ноги и плоский живот. Идя на тренировку, певица отказалась от фирменной укладки и косметики. Кроме того, на фото Лобода запечатлена без очков – обязательного повседневного аксессуара.

"На спорт", – коротко подписала кадр Светлана Лобода.

Светлана Лобода без макияжа
Светлана Лобода без макияжа
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Отметим, Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей: 8-летнюю Евангелину и Тильду, которой 24 мая исполнится год.

Под фото подписчики Светланы Лободы оставили множество приятных комментариев: "Ты прекрасна!", "Фигура the best, и это Мама двоих детишек! Неужели только спорт привёл к такому результату?", "Идеальная".

А ранее мы писали, что против Светланы Лободы подают иск за хамство.

Светлана Лобода обнажилась - смотрите видео:

Напомним, Регина Тодоренко показала фигуру после родов и заявила, что она еще "немного дряблая".

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