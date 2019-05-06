Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа: реальное фото
Певица опубликовала редкий кадр в Instagram
Популярная 36-летняя певица Светлана Лобода часто появляется на публике в экстравагантных нарядах и с ярким макияжем. Чаще всего – это идеально ровный тон, черные стрелки и красная помада. Однако артистка не стесняется показать, как выглядит без косметики.
Так, на днях на своей странице в Instagram Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа. Певица опубликовала фото, на котором позирует по дороге на тренировку. На снимке Светлана Лобода позирует в черных лосинах и белом топе, которые подчеркивают ее стройные ноги и плоский живот. Идя на тренировку, певица отказалась от фирменной укладки и косметики. Кроме того, на фото Лобода запечатлена без очков – обязательного повседневного аксессуара.
"На спорт", – коротко подписала кадр Светлана Лобода.
Отметим, Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей: 8-летнюю Евангелину и Тильду, которой 24 мая исполнится год.
Под фото подписчики Светланы Лободы оставили множество приятных комментариев: "Ты прекрасна!", "Фигура the best, и это Мама двоих детишек! Неужели только спорт привёл к такому результату?", "Идеальная".
А ранее мы писали, что против Светланы Лободы подают иск за хамство.
Светлана Лобода обнажилась - смотрите видео:
Напомним, Регина Тодоренко показала фигуру после родов и заявила, что она еще "немного дряблая".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram