Светлана Лобода показала кровавые последствия своего концерта
Певица опубликовала снимок после своего выступления
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно попала в скандальную историю в аэропорту "Шереметьево", шокировала поклонников своим внешним видом. Исполнительница опубликовала снимок в своем Instagram, на котором изображены ее побитые коленки, а также расцарапанная до крови рука. Лобода пояснила, что так она выглядит после концерта.
"Проснулась, посмотрела на себя в зеркало. Вот и закончился наш трехдневный марафон", – написала Светлана Лобода.
Многие подписчики пожелали ей скорого восстановления, но были и хейтеры, которые ничуть не пожалели звезду. "Ощущение, что вы не выступали, а на ринге дрались", "Это все ради тщеславия, так что нормально", – возмутились юзеры.
Напомним, недавно Светлана Лобода отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой и поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах.
Стоит отметить, что звезда часто публикует снимки со своей старшей дочкой.