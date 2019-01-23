Светлана Лобода показала кровавые последствия своего концерта

Певица опубликовала снимок после своего выступления

Светлана Лобода Фото: Instagram

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно попала в скандальную историю в аэропорту "Шереметьево", шокировала поклонников своим внешним видом. Исполнительница опубликовала снимок в своем Instagram, на котором изображены ее побитые коленки, а также расцарапанная до крови рука. Лобода пояснила, что так она выглядит после концерта.

"Проснулась, посмотрела на себя в зеркало. Вот и закончился наш трехдневный марафон", – написала Светлана Лобода.

Светлана Лобода показала последствия концертов Фото: instagram.com/lobodaofficial

Многие подписчики пожелали ей скорого восстановления, но были и хейтеры, которые ничуть не пожалели звезду. "Ощущение, что вы не выступали, а на ринге дрались", "Это все ради тщеславия, так что нормально", – возмутились юзеры.

Напомним, недавно Светлана Лобода отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой и поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах.

Стоит отметить, что звезда часто публикует снимки со своей старшей дочкой.