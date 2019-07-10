Светлана Лобода показала полностью обнаженное тело

Фото успело стать хитом в сети

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

36-летняя певица Светлана Лобода удивила подписчиков смелым фото. В Instagram певица опубликовала снимок, на котором запечатлена полностью обнаженная девушка, стоящая на голове. Кадр был сделан на пирсе. Однако откровенное фото не только стало хитом в сети, набрав свыше 200 тысяч лайков за час, но и вызвало споры среди подписчиков Светланы Лободы.

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Так, несмотря на сходство девушки, которая позирует на фото, со Светланой Лободой, многие считают, что это не певица. В то же время утверждать, что на снимке запечатлена не Лобода, сложно, ведь девушка позирует задом, обнажив спину, ноги и ягодицы.

Комментарий Светланы Лободы под фото – тоже ни о чем не говорит, кроме того, что скоро певица выступит с концертом в Нижнем Новгороде.

"Принять позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", – написала артистка.

Светлана Лобода показала обнаженное тело Фото: instagram.com/lobodaofficial

В комментариях подписчики спрашивают Светлану, кто позирует на фото, однако пока певица решила оставить их без внимания.

Ранее мы также писали, что Светлана Лобода впервые за долгое время показала своего отца Сергея.

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