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Светлана Лобода снова приехала в Киев: фотофакт

Певица зажгла в клубе и выступила на частной вечеринке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
LOBODA приехала в Украину
LOBODA приехала в Украину
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая надеется снова давать концерты в Украине, засветилась в Киеве. Украинская певица опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные в одном из столичных клубов, а в сторис показала кадры своего выступления.

Смотрите эксклюзивное интервью со Светланой Лободой:

Так, на странице LOBODA в социальной сети появились фотографии, где знаменитость запечатлена в компании друзей в развлекательном заведении.

"Киев. Днём – альбом, вечером – танцы", – подписала одну из публикаций Света.

INSTAGRAM

В insta-сторис она также запостила фото и видео с вечеринки, на которой танцевала под свой хит "Суперзвезда".

LOBODA выступила в Киеве | Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial/

Примечательно, что Светлана Лобода вдобавок выступила на частном мероприятии, для которого выбрала блестящее мини.

LOBODA выступила в Киеве | Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial/

Ранее LOBODA появилась на свадебной вечеринке Собчак и Богомолова.

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певица Светлана Лобода Loboda
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