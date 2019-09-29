Светлана Лобода снова приехала в Киев: фотофакт
Певица зажгла в клубе и выступила на частной вечеринке
Светлана Лобода, которая надеется снова давать концерты в Украине, засветилась в Киеве. Украинская певица опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные в одном из столичных клубов, а в сторис показала кадры своего выступления.
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Так, на странице LOBODA в социальной сети появились фотографии, где знаменитость запечатлена в компании друзей в развлекательном заведении.
"Киев. Днём – альбом, вечером – танцы", – подписала одну из публикаций Света.
В insta-сторис она также запостила фото и видео с вечеринки, на которой танцевала под свой хит "Суперзвезда".
Примечательно, что Светлана Лобода вдобавок выступила на частном мероприятии, для которого выбрала блестящее мини.
Ранее LOBODA появилась на свадебной вечеринке Собчак и Богомолова.
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