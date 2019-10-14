Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

На фотографии звезда позирует в черном топе и штанах свободного кроя

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ранее засветилась в Киеве, опубликовала в Instagram снимок из ванной комнаты. На фотографии, которая собрала больше 86 тысяч лайков, звезда позирует в черном топе и штанах свободного кроя.

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"Вы и так выглядите на миллион", "Преступная красота", "Супер-женщина", "Вы как всегда прекрасны", "Ты супер-секси! Так держать!", – пишут подписчики и поклонники артистки в комментариях под снимком.

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К слову, ранее Светлана Лобода поделилась провокационным снимком со своим саундпродюсером. "Знакомьтесь, мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе. Уже неделю как мой незаменимый саундпродюсер.

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Напомним, ранее Лобода выступила на киевском корпоративе. Так, на странице артистки в социальной сети появились фотографии, где знаменитость запечатлена в компании друзей. "Киев. Днём – альбом, вечером – танцы", – подписала одну из публикаций Света.

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