Светлана Лобода во второй раз стала мамой

Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай

LOBODA. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Радостная новость всколыхнула сеть – певица LOBODA (Светлана Лобода) родила дочь. Об этом стало известно на ее официальной странице на Facebook:

"Светлана Лобода родила дочь. Малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай, где в разное время становились мамами такие мировые звезды, как Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и др. Вес девочки 3 кг, рост 48 см. Роды прошли легко. Малышка и мама чувствуют себя отлично", – говорится в сообщении.

По поводу того, кем же является отец ребенка официальных заявлений от певицы не было. Однако, в прессе уже давно обсуждалась информация о том, что отец малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.

LOBODA Фото: facebook.com/loboda.official

Отметим, что Светлана уже воспитывает старшую дочь – 7-летнюю Евангелину.

Светлана Лобода с дочерью Евангелиной Фото: instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода с дочерью Евангелиной Фото: instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода с дочерью Евангелиной Фото: instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода с дочерью Евангелиной Фото: instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода с дочерью Евангелиной Фото: instagram.com/lobodaofficial 1/5

Ранее певица уже комментировала слухи о том, что она стала мамой во второй раз. LOBODA опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует беременной. Кроме того, 35-летняя артистка отметила, что поздравлять ее с рождением ребенка пока рано. Но теперь малышка уже появилась на свет эта информация полностью подтверждена.

Напомним, LOBODA долго скрывала от публики свою вторую беременность. Обнародовала тайну лишь на седьмом месяце и удивила всех, так как была в активном гастрольном графике.

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