Светлана Лобода вызвала споры из-за фото дочери: "Ребенок похож на вашу сестру"

Артистка показала снимок подросшей дочери Евы

Светлана Лобода показала подросшую дочь. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая не так давно сделала общее заявление с Киркоровым, показала фото старшей дочери – Евы. Девочка заметно подросла и в этом году уже пошла во второй класс.

Несколько дней назад Лобода даже опубликовала совместный снимок с подписью: "Моя любовь к тебе не знает границ... Бесконечно горжусь твоими первыми успехами и стремлениями к новым знаниям. Поздравляю всех с первым учебным днем! Ну а мы уже во 2-ой класс".

Также в Instagram звезда разместила снимок, на котором она обнимается с сестрой.

Лобода обнимается с сестрой Фото: instagram.com/lobodaofficial

Подписчики Лободы восхищаются красотой девушек, однако один из пользователей сети обратил внимание, что Ева больше похожа на сестру звезды. "Мне очень похожа на вашу сестру", – написал фанатка. "Да, я тоже это заметила", "Это очень интересно", – написали другие.

Дочь Лободы Фото: instagram.com/lobodaofficial

Однако большинство подписчиков сошлись на одном – все три девушки очень красивые и счастливы: "Супер, очень симпатичные", "Супер, молодцы", "Красавицы", "Богини", "Крутые", "Люблю вас", – пишут под фото поклонники.

Ева Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, знаменитая певица Светлана Лобода не так давно во второй раз стала мамой. Кто же является отцом ребенка артистки пока точно неизвестно. Официальных заявлений от певицы не было. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец новорожденной малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман. Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть дочь, и опубликовала первое фото с ней в Instagram.