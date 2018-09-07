Светлана Лобода вызвала споры из-за фото дочери: "Ребенок похож на вашу сестру"
Артистка показала снимок подросшей дочери Евы
Известная украинская певица Светлана Лобода, которая не так давно сделала общее заявление с Киркоровым, показала фото старшей дочери – Евы. Девочка заметно подросла и в этом году уже пошла во второй класс.
Несколько дней назад Лобода даже опубликовала совместный снимок с подписью: "Моя любовь к тебе не знает границ... Бесконечно горжусь твоими первыми успехами и стремлениями к новым знаниям. Поздравляю всех с первым учебным днем! Ну а мы уже во 2-ой класс".
Также в Instagram звезда разместила снимок, на котором она обнимается с сестрой.
Подписчики Лободы восхищаются красотой девушек, однако один из пользователей сети обратил внимание, что Ева больше похожа на сестру звезды. "Мне очень похожа на вашу сестру", – написал фанатка. "Да, я тоже это заметила", "Это очень интересно", – написали другие.
Однако большинство подписчиков сошлись на одном – все три девушки очень красивые и счастливы: "Супер, очень симпатичные", "Супер, молодцы", "Красавицы", "Богини", "Крутые", "Люблю вас", – пишут под фото поклонники.
Напомним, знаменитая певица Светлана Лобода не так давно во второй раз стала мамой. Кто же является отцом ребенка артистки пока точно неизвестно. Официальных заявлений от певицы не было. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец новорожденной малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман. Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть дочь, и опубликовала первое фото с ней в Instagram.