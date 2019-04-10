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Светлана Тарабарова крестила сына: первые фото

Крестной мамой сына Светланы Тарабаровой стала известная украинская телеведущая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Светлана Тарабарова крестила сына
Светлана Тарабарова крестила сына
Фото: instagram.com/tarabarova

Семь месяцев назад, в сентябре 2018 года, украинская певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Артистка родила своему супругу Алексею Бондарю сына, которого пара назвала Иваном. А на днях стало известно, что звездные супруги крестили полугодовалого сына.

На своей странице в Instagram Светлана Тарабарова поделилась фото с церкви, на котором малыш держит за палец своего папу, и добавила трогательную подпись:

"Сегодня был действительно светлый, наполненный любовью день! Таинство Крещения нашего маленького сыночка. Спасибо всем, кто был рядом. Наша семья стала еще больше. Просто захотелось поделиться с вами)", – делится впечатлениями Тарабарова.

Крестины сына Светланы Тарабаровой
Крестины сына Светланы Тарабаровой
Фото: instagram.com/tarabarova

Крестной мамой сына Светланы Тарабаровой стала известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая опубликовала снимок с новоиспеченной кумой.

"Новоиспеченные кумушки со Светланой Тарабаровой. Пока сладкий Иван с ямочками на щечках дремлет после крестин", – написала Соломия. 

Соломия Витвицкая стала кумой Светланы Тарабаровой
Соломия Витвицкая стала кумой Светланы Тарабаровой
Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Ранее мы писали, что Светлана Тарабарова рассказала, как ей удалось вернуть дородовую форму.

Смотрите видео о том, почему Тарабарова скрывала свою беременность:

Напомним, Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей.

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