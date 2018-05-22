Светлана Тарабарова поделилась эксклюзивными подробностями о беременности

Долгое время беременность удавалось сохранить в тайне благодаря умело подобранным концертным костюмам и повседневным образам

Светлана Тарабарова. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Как стало известно, украинская певица Светлана Тарабарова ждет ребенка. Впервые подробности о своем интересном положении девушка рассказала после выступления в масштабном шоу "Ліга зірок", которое канал "Украина" покажет уже в субботу, 26 мая, в 18:00.

"Я хочу пожелать каждому человеку встретить свою половинку! Любовь творит настоящие чудеса. И сейчас, ожидая рождения ребенка, я чувствую себя безумно счастливой. Это чувства, которые сложно передать словами". Светлана Тарабарова

Певица находится на седьмом месяце беременности и говорит, что не планирует уходить в длительный творческий отпуск.

"Это просто потрясающе: выходить на сцену и чувствовать, что я пою вместе со своим ребенком. Я уверена, что у него большое и доброе сердце. Я настолько вдохновлена своим состоянием, что практически каждый день пишу стихи – вернее, мы делаем это вместе. Конечно, какое-то время после родов я сделаю небольшой перерыв, но уходить в декрет надолго не буду. Я планирую вернуться на сцену очень скоро", – рассказала Светлана.

Светлана Тарабарова на шоу "Ліга зірок" Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Напомним, в грандиозном шоу "Ліга зірок" примут участие самые яркие украинские исполнители – Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость – британский певец Джон Ньюмен.

Ранее, хореограф Алена Шоптенко рассказала, где собирается рожать первенца. В отличие от других украинских знаменитостей, она будет рожать в Украине. Алена считает, что в Украине есть все условия для того, чтобы нормально, комфортно и безопасно родить, ничего не боясь.

Почему Светлана Тарабарова скрывала свою беременность смотрите на видео:







