Светлана Тарабарова похвасталась стройной фигурой после родов

Певица родила сына Ивана всего две недели назад

Светлана Тарабарова с новорожденным сыном Фото: instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которую недавно со слезами на глазах выписали из роддома, показала в Instagram фото, где видно ее стройную фигуру. На снимке новоиспеченная мама игриво позирует с коляской и бутылочкой в открытом черном платье.

"Я мечтала надеть этот сарафан с мая! Мамы меня поймут. И не только мамы. Знакомая тема, да, девушки?" – подписала фотографию исполнительница.

Светлане удалось сохранить стройную фигуру Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, 9 сентября Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. Вместе с радостной новостью звезда презентовала и новую песню "Добре серце", а также lyric-видео на композицию. Буквально через несколько дней певицу выписали из роддома, куда приехали ее встречать друзья – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужьями – и близкие.

Больше подробностей о выписке Светланы Тарабаровой из роддома смотрите на видео ниже:



