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Светлана Тарабарова показала первые шаги подросшего сына: фото

Малыш украинской певицы сделал свои первые шаги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова
Фото: instagram.com/tarabarova

В сентябре прошлого года украинская певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Артистка родила своему супругу Алексею Бондарю сына, которого пара назвала Иваном. 

Смотрите видео о том, почему Тарабарова скрывала свою беременность:

Только недавно Светлана крестила малыша, а уже делится на своей странице в Instagram свежими фото, на котором позирует вместе с подросшим сыном. Стоит отметить, что звезда неохотно рассказывает фанатам о жизни своего годовалого ребенка и очень редко публикует его фото. Но на этот раз певица сделала исключение, ведь Иван седлал свои первые шаги в жизни. 

Светлана Тарабарова с сыном Иваном
Светлана Тарабарова с сыном Иваном
Фото: instagram.com/tarabarova

"Самое сладкое лето. Первые шаги – не передать словами наши волнения", – написала звезда под заметкой в ​​Instagram.

Светлана Тарабарова с сыном Иваном
Светлана Тарабарова с сыном Иваном
Фото: instagram.com/tarabarova

Добавим, что Тарабарова родила первенца 10 сентября 2018 года. Иван появился на свет в 23:25, поэтому певица посвятила альбом сыну и назвала его именно этой комбинацией цифр. 

Ранее мы писали, что Светлана Тарабарова рассказала, как ей удалось вернуть дородовую форму.

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