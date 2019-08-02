Светлана Тарабарова показала первые шаги подросшего сына: фото
Малыш украинской певицы сделал свои первые шаги
В сентябре прошлого года украинская певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Артистка родила своему супругу Алексею Бондарю сына, которого пара назвала Иваном.
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Только недавно Светлана крестила малыша, а уже делится на своей странице в Instagram свежими фото, на котором позирует вместе с подросшим сыном. Стоит отметить, что звезда неохотно рассказывает фанатам о жизни своего годовалого ребенка и очень редко публикует его фото. Но на этот раз певица сделала исключение, ведь Иван седлал свои первые шаги в жизни.
"Самое сладкое лето. Первые шаги – не передать словами наши волнения", – написала звезда под заметкой в Instagram.
Добавим, что Тарабарова родила первенца 10 сентября 2018 года. Иван появился на свет в 23:25, поэтому певица посвятила альбом сыну и назвала его именно этой комбинацией цифр.
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