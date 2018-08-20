Светлана Тарабарова показала редкое фото со своей мамой

Певица поделилась двумя снимками и написала трогательный пост в соцсети

TARABAROVA. Фото: канал «Украина»

Знаменитая украинская певица TARABAROVA совсем скоро впервые станет мамой. Певица сейчас находится в окружении родных и близких. На своей странице в Instagram он разместила два фото со своей мамой.

TARABAROVA с мамой Фото: instagram.com/tarabarova

"Пропоную сьогодні зробити не запланований День Матері і подякувати online , подумки і обов’язково в реальному житті нашим мамам ти зі мною? Пишіть свої історії у коментах, теплі спогади , а може ще чимось захочете поділитися. Мама для мене вона є прикладом, як треба бути фанатом своєї справи , щиро бути закоханим у свою професію. Мама – безцінний вихователь наймолодших людей нашого світу за покликом серця і вже 45 років поспіль віддає всю себе, виховала не одне покоління! Вона завжди червоніє і дивується дивам- вона просто нереальна такі емоції ніяк не сфабрикуєш, як дитина! Люблю неймовірно ... слів не вистачить передати. Мрію бути схожою не неї із своїми дітьми", – трогательно подписала снимки певица.

TARABAROVA Фото: instagram.com/tarabarova

Ранее Светлана Тарабарова призналась, какого пола ее будущий малыш.