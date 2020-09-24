Светлана Тарабарова родила второго ребенка: фото

Певица стала мамой девочки

Сегодня, 24 сентября, 30-летняя украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) сообщила, что она родила второго ребенка. Радостной новостью о пополнении в семействе артистка поделилась на своей странице в Instagram. Светлана и ее супруг Алексей стали счастливыми родителями дочки.

Малышка, ростом 54 см, весом 3560 г, появилась на свет вчера, 23 сентября, в 18:35 по киевскому времени.

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть", – написала Светлана и опубликовала фото из роддома.

Светлана Тарабарова с новорожденной дочкой Фото: instagram.com/tarabarova

Отметим, что одновременно с новостью о рождении дочери, Тарабарова презентовала свою новую песню, посвященную малышке – "Сонечко".

Поклонники артистки тут же принялись поздравлять ее: "Ура, здоровья маме и малышке", "Поздравляем!", "Счастья вашей семье, поздравляем", "Ура! Светочка, поздравляем вас с прибавлением в семьей, здоровья и радости", "Наконец-то! Наши поздравления!".

TARABAROVA с мужем Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, у Светланы и ее супруга Алексея, который старше певицы на 14 лет, есть старший сын Иван. Мальчик родился 9 сентября 2018 года.

Светлана Тарабарова показала сына Ивана Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова показала беременный животик в прямом эфире – смотрите видео:

Отметим, что в период своей второй беременности Светлана активно вела соцсети, общалась с поклонниками и делилась с ними яркими фото и видео ее повседневной жизни. Будучи беременной вторым ребенком, TARABAROVA успела снять клип в условиях карантина. Также артистка устраивала "горячие" танцы в боди.

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