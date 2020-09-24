Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: фото

Сегодня, 08:20

Певица стала мамой девочки

Сегодня, 24 сентября, 30-летняя украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) сообщила, что она родила второго ребенка. Радостной новостью о пополнении в семействе артистка поделилась на своей странице в Instagram. Светлана и ее супруг Алексей стали счастливыми родителями дочки.

Малышка, ростом 54 см, весом 3560 г, появилась на свет вчера, 23 сентября, в 18:35 по киевскому времени.

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть", – написала Светлана и опубликовала фото из роддома.

Светлана Тарабарова с новорожденной дочкой
Светлана Тарабарова с новорожденной дочкой
Фото: instagram.com/tarabarova

Отметим, что одновременно с новостью о рождении дочери, Тарабарова презентовала свою новую песню, посвященную малышке – "Сонечко".

Поклонники артистки тут же принялись поздравлять ее: "Ура, здоровья маме и малышке", "Поздравляем!", "Счастья вашей семье, поздравляем", "Ура! Светочка, поздравляем вас с прибавлением в семьей, здоровья и радости", "Наконец-то! Наши поздравления!".

TARABAROVA с мужем
TARABAROVA с мужем
Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, у Светланы и ее супруга Алексея, который старше певицы на 14 лет, есть старший сын Иван. Мальчик родился 9 сентября 2018 года.

Светлана Тарабарова показала сына Ивана
Светлана Тарабарова показала сына Ивана
Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова показала беременный животик в прямом эфире – смотрите видео:

Отметим, что в период своей второй беременности Светлана активно вела соцсети, общалась с поклонниками и делилась с ними яркими фото и видео ее повседневной жизни. Будучи беременной вторым ребенком, TARABAROVA успела снять клип в условиях карантина. Также артистка устраивала "горячие" танцы в боди.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Илон Маск показал новое фото с двухмесячным сыном Сергей Михалок из "Ляпис 98" и "Brutto" стал отцом в четвертый раз Джастин Тимберлейк и Джессика Билл стали родителями - СМИ
роды Светлана Тарабарова дети звезд TARABAROVA
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки

Популярные статьи

Вчера, 13:28Fun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

Вчера, 11:57Fun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

22 сентябряFun

"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

22 сентябряFun

Для любителей выпить: за 100 тысяч долларов продают квартиру "из пивных банок" (фото)

22 сентябряШоу-бизнес

"Мы с Сашей больше не вместе": Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

22 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

21 сентябряШоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

21 сентябряШоу-бизнес

"Это того не стоило": Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о первом браке

21 сентябряШоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

21 сентябряFun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

21 сентябряСтиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Пирог с абрикосами: удачный рецепт быстрого и вкусного теста
Пирог с абрикосами: удачный рецепт быстрого и вкусного теста
Наташа Королева впервые прокомментировала измены своего мужа
Наташа Королева впервые прокомментировала измены своего мужа
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять