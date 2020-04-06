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Настоящее имя и место родов: в Сети опубликовали свидетельство о рождении сына Меган Маркл

Супруга принца Гарри рожала в частной клинике

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:02

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл 31 марта сложили королевские полномочия, интерес к их семье не угас. Недавно стало известно, что внук королевы не может получить американское гражданство, а теперь в СМИ обнародовали фото свидетельства о рождении сына герцогов – Арчи Харрисона. Отметим, что первенец Меган и Гарри появился на свет 6 мая 2019 года.

Меган Маркл, как полагается члену королевской семьи, не показала сразу после рождения лицо сына и не рассекретила место родов. Но теперь поклонники узнали, что экс-актриса рожала Арчи в частной больнице Портленд в Вестминстере. Как отмечает издание Mirror, сутки пребывания в этом роддоме стоят 25 тысяч долларов.

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Кроме того, поклонников заинтересовала в свидетельстве строка имени матери и ее статуса. Ранее считалось, что после свадьбы с принцем Гарри Елизавета II присвоила Меган Маркл звание герцогини Сассекской. Но в документе указано – "Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская".

Также многие узнали, что Меган Маркл – это не полное имя. На самом деле жену принца Гарри зовут именно Рейчел.

Отец Меган Маркл показал всему миру фото обнаженной экс-актрисы. Детали в сюжете:

Отметим, что сейчас принц Гарри и его супруга Меган Маркл проживают в арендованном доме Лос-Анджелеса. Поскольку президент США Дональд Трамп отказался платить за охрану герцогов, принц Чарльз выделил на безопасность сына 2,5 миллионов долларов. Однако в дальнейшем о финансовом положении Меган и Гарри будут заботиться самостоятельно.

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