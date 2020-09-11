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Святослав Вакарчук о смерти отца: "Я живу воспоминаниями"

11 сентября, 17:44

Иван Вакарчук скончался в апреле 2020 года

В апреле этого года умер Иван Вакарчук. Бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера "Океана Эльзы" скончался в возрасте 74 лет. Спустя несколько месяцев Святослав Вакарчук рассказал, как перенес смерть отца.

В недавнем интервью для программы "Слава+" лидер "ОЭ" высказался о скандале вокруг концерта ко Дню Независимости Украины. Напомним, что в шоу использовали фрагмент песни "Океана Эльзы" – "Там, де нас нема".

Святослав Вакарчук/Иван Вакарчук
Святослав Вакарчук/Иван Вакарчук
Фото: Wikipedia, instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В беседе с ведущим Вакарчук также признался, как живет после смерти близкого человека.

"Я живу памятью, я живу воспоминаниями, я живу его энергией. Я с ним общаюсь порой так, будто он рядом. Но вспоминать прошлое: "Вот как было хорошо, когда он был, и как плохо сейчас, когда его нет", – это бессмысленно. Он, как человек аналитический, никогда бы этого не поддержал", – говорит Святослав.

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Он добавил, что старается жить так, чтобы отец им гордился. "Смерть отца дала мне миссию: я постоянно хочу, чтобы он мной гордился, чтобы он видел с неба и думал, что не зря вырастил и воспитал сына. Это то, что я буду нести до конца жизни", – поделился Вакарчук.

Недавно мы писали, что певец Макс Барских шокировал рассказом об отце и сложном детстве.

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