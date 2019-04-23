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Святослав Вакарчук планирует устроить концерт ко Дню Киева: подробности

"Океан Ельзи" выступит в Киеве в мае, если поклонники поддержат идею фронтмена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:06
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

День Киева традиционно отмечается в последние весенние выходные, в 2019 году – это 25-26 мая. По такому поводу фронтмен группы "Океан Ельзи" решил организовать внеплановое мероприятие.

На странице коллектива в Facebook появилось видеообращение, в котором Святослав Вакарчук поинтересовался у поклонников, хотят ли они прийти на концерт "Океану Ельзи", если он будет организован на ВДНХ уже через месяц. По словам музыканта, цены на мероприятие будут весьма демократичны, а сидячие и VIP-места будут отсутствовать.

Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук
Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук
Фото: YouTube

"Почему бы не сделать неожиданно концерт группы "Океан Ельзи"? Например, в День Киева, 26 мая. Вот так взять и сделать. Причем поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фанзону, никаких сидячих мест, никакой VIP-зоны. Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея. Я хочу спросить, что об этом думаете вы?", – интересуется фронтмен группы.

Святослав Вакарчук добавил, что эта новость должна стать сюрпризом как для поклонников группы, так и для ее участников, которые тоже не были в курсе неожиданной идеи музыканта.

"Назвать концерт можно "Океан" не мовчить. Не мовчіть і ви", – заключил Вакарчук.

Отметим, пост на странице "Океану Ельзи" в Facebook набирает все большей популярности. Поклонники группы явно поддерживают идею Вакарчука.

Ранее мы писали, что Святослав Вакарчук рассказал, за кого голосовал на президентских выборах 2019.

Лидер группы "Океан Ельзи" во время концерта в Киеве посвятил песню "Коли тобі важко" украинским политзаключенным Кремля - видео:

 

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святослав вакарчук океан ельзи
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