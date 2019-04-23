Святослав Вакарчук планирует устроить концерт ко Дню Киева: подробности

"Океан Ельзи" выступит в Киеве в мае, если поклонники поддержат идею фронтмена

Святослав Вакарчук Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

День Киева традиционно отмечается в последние весенние выходные, в 2019 году – это 25-26 мая. По такому поводу фронтмен группы "Океан Ельзи" решил организовать внеплановое мероприятие.

На странице коллектива в Facebook появилось видеообращение, в котором Святослав Вакарчук поинтересовался у поклонников, хотят ли они прийти на концерт "Океану Ельзи", если он будет организован на ВДНХ уже через месяц. По словам музыканта, цены на мероприятие будут весьма демократичны, а сидячие и VIP-места будут отсутствовать.

Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук Фото: YouTube

"Почему бы не сделать неожиданно концерт группы "Океан Ельзи"? Например, в День Киева, 26 мая. Вот так взять и сделать. Причем поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фанзону, никаких сидячих мест, никакой VIP-зоны. Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея. Я хочу спросить, что об этом думаете вы?", – интересуется фронтмен группы.

Святослав Вакарчук добавил, что эта новость должна стать сюрпризом как для поклонников группы, так и для ее участников, которые тоже не были в курсе неожиданной идеи музыканта.

"Назвать концерт можно "Океан" не мовчить. Не мовчіть і ви", – заключил Вакарчук.

Отметим, пост на странице "Океану Ельзи" в Facebook набирает все большей популярности. Поклонники группы явно поддерживают идею Вакарчука.

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