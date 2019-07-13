Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

Музыкант вспомнил подростковый период девочки

Святослав Вакарчук Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

44-летний украинский музыкант, солист рок-группы "Океан Ельзи", а с недавних пор – политик Святослав Вакарчук крайне редко рассказывает о своих близких. Его супруга Ляля Фонарёва – не публичная личность, а о том, что у нее есть 26-летняя дочь Диана, которую она воспитывала вместе со Святославом Вакарчуком – мало кому известно.

Смотрите видео о музе Святослава Вакарчука:

А на днях появилось интервью артиста в YouTube-программе Маши Ефросининой "Экзамен". Среди прочего, Святослав Вакарчук рассказал о сложностях подросткового периода его падчерицы, а также признался, что некогда Диана уходила из дома.

"Когда-то Диана пришла домой (был очень серьезный конфликт) и сказала, что вы ничего не понимаете, а моя подружка лучше. Тогда мы ей сказали: "Так иди живи к подружке". И она ушла. Надо Ляле отдать должное, это была ее такая позиция, потому что даже у меня коленки дрожали. Мы знали, где она. И несколько дней ее не было. Через два дня ее встретил Лялин брат у метро и потом звонит и говорит: "Ну вы что, вы нормальные? Она не дома". Говорю: "Ну это ее выбор. Она хочет этого сама". Но он говорит: "Я вижу, что она уже не такая смелая, как была. Может, вы остановите?". Но это была ее позиция. Через два дня она пришла домой в слезах и сказала: "Мама, я была неправа, я тебя очень люблю, я очень все осознаю". Это не решило всех сразу проблем, но это был переломный момент – Эверест был пройден", – признался Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарёва Фото: instagram.com/okean__elzy

Музыкант подчеркнул, что Диана – его родная дочь, несмотря на то, что Святослав не является ее биологиеским отцом.

Ранее мы также писали, что Святослав Вакарчук поздравил своих близких с Днем семьи и впервые за долгое время показал супругу Лялю Фонарёву и падчерицу Диану.

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