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Святослав Вакарчук сделал селфи с участниками группы Massive Attack

Лидер "Океан Эльзы" посетил фестиваль UPark

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Святослав Вакарчук. Фото: Getty
Святослав Вакарчук. Фото: Getty

Знаменитый украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил фестиваль UPark, который прошел в Киеве 25-26 июля, где выступили легендарные Gorillaz, а также Kaleo и множество других современных музыкантов.

На фестивале Святослав успел сделать селфи с участниками группы Massive Attack, поделившись снимками в недавно созданном Instagram-аккаунте группы.

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Святослав Вакарчук и Грант Маршалл
Фото: instagram.com/okeanelzy_official

"Бекстейдж UPark. Один з кращих концертів за все моє життя!", – подписал селфи Вакарчук.

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Святослав Вакарчук и Роберт Дель Наджа
Фото: instagram.com/okeanelzy_official
 

Также фронтмен "океанов" опубликовал снимок сцены фестиваля.

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UPark фестиваль
Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Напомним, группа "Океан Эльзы", которая недавно порадовала поклонников новой песней "В небо жене", теперь презентовала клип на этот сингл. Видео снимали в мае в Киеве, а режиссером работы стала Анна Бурячкова.

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фестиваль певец Massive Attack Святослав Вакарчук Океан Эльзы UPark
Источник: "Сегодня"
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