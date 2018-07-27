Святослав Вакарчук сделал селфи с участниками группы Massive Attack
Лидер "Океан Эльзы" посетил фестиваль UPark
Знаменитый украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил фестиваль UPark, который прошел в Киеве 25-26 июля, где выступили легендарные Gorillaz, а также Kaleo и множество других современных музыкантов.
На фестивале Святослав успел сделать селфи с участниками группы Massive Attack, поделившись снимками в недавно созданном Instagram-аккаунте группы.
"Бекстейдж UPark. Один з кращих концертів за все моє життя!", – подписал селфи Вакарчук.
Также фронтмен "океанов" опубликовал снимок сцены фестиваля.
Напомним, группа "Океан Эльзы", которая недавно порадовала поклонников новой песней "В небо жене", теперь презентовала клип на этот сингл. Видео снимали в мае в Киеве, а режиссером работы стала Анна Бурячкова.
Еще несколько материалов по теме:Сергей Бабкин рассказал, как ему удается все успевать Олег Винник представил новую песню на концерте в Киеве "Хит лета-2018": клип и песня Макса Барских "взорвали" сеть
Источник: "Сегодня"