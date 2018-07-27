Святослав Вакарчук сделал селфи с участниками группы Massive Attack

Лидер "Океан Эльзы" посетил фестиваль UPark

Святослав Вакарчук. Фото: Getty

Знаменитый украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил фестиваль UPark, который прошел в Киеве 25-26 июля, где выступили легендарные Gorillaz, а также Kaleo и множество других современных музыкантов.

На фестивале Святослав успел сделать селфи с участниками группы Massive Attack, поделившись снимками в недавно созданном Instagram-аккаунте группы.

Святослав Вакарчук и Грант Маршалл Фото: instagram.com/okeanelzy_official

"Бекстейдж UPark. Один з кращих концертів за все моє життя!", – подписал селфи Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Роберт Дель Наджа Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Также фронтмен "океанов" опубликовал снимок сцены фестиваля.

UPark фестиваль Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Напомним, группа "Океан Эльзы", которая недавно порадовала поклонников новой песней "В небо жене", теперь презентовала клип на этот сингл. Видео снимали в мае в Киеве, а режиссером работы стала Анна Бурячкова.