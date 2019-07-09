Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Музыкант трогательно поздравил близких с Днем семьи

Святослав Вакарчук Фото: Facebook-страница группы Океан Ельзи

44-летний украинский музыкант, солист рок-группы "Океан Ельзи", который создал свою партию и будет участвовать в парламентских выборах, Святослав Вакарчук редко показывает своих близких. Однако вчера, 8 июля, артист решил поздравить их с Днем семьи.

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На своей странице в Instagram Святослав Вакарчук опубликовал коллаж из четырех фото, на котором запечатлен со своей женой Лялей Фонарёвой и ее дочерью от первого брака – Дианой. Один снимок был сделан в честь важного события в их семье – выпускного Дианы. На втором Святослав позирует с Лялей Фонарёвой, третий растрогал поклонников – на нем музыкант крепко обнимает малышку Диану, на четвертом семья позирует на фоне новогодней елки.

Святослав Вакарчук, Ляля Фонарёва и ее дочь Диана Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук поблагодарил своих близких и отметил, что именно благодаря им добился успехов.

"Сегодня – День семьи в Украине. Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Спасибо, мои родные!", – написал Вакарчук.

Напомним, в честь Дня семьи Сегодня.Lifestyle показали 15 крепких пар украинского шоу-бизнеса. Кроме того, предлагаем вам пройти тест и отгадать, где чей звездный ребенок на фото.

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