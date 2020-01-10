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Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

Музыкант и политик не прервал отпуск из-за событий в Иране

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Многие украинские звезды на зимние каникулы отправились в теплые края. Лидер группы "Океан Эльзы" и по совместительству народный депутат Украины, лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук не стал исключением.

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Так, Святослава Вакарчука вместе с его супругой Лялей Фонаревой запечатлели на отдыхе в Таиланде. На снимке пара наслаждается теплыми солнечными лучами на пляже. Как сообщает Telegram-канал "Влада Українська", Вакарчук отдыхает неподалеку от Пхукета. Фото моментально разлетелось по соцсетям и вызвало настоящий скандал.

Святослав Вакарчук в Таиланде с женой Лялей Фонаревой
Святослав Вакарчук в Таиланде с женой Лялей Фонаревой
Фото: Instagram.com

Пользователи негодуют, ведь лидер партии "Голос" не прервал свой отпуск в Таиланде после авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, 11 из них – украинцы.

Стоит отметить, сам Святослав Вакарчук пока не прокомментировал появившийся снимок, однако ранее выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

Напомним также, недавно Святослав Вакарчук оказался в центре еще одного скандала. Группа "Океан Эльзы" в полном составе выступил на корпоративе в Минске, за что получила впечатляющий гонорар.

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