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Святославу Вакарчуку – 45: ТОП-10 ярких цитат музыканта

14 мая экс-глава партии "Голос" отмечает день рождения

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:02

Сегодня, 14 мая, свой 45-й день рождения празднует легендарный украинский музыкант, вокалист, автор песен группы "Океан Эльзы", а также депутат Святослав Вакарчук. Напомним, что недавно в семье Вакарчука случилось горе – 6 марта из жизни ушел его отец Иван. Бывший министр образования, ученый, экс-ректор университета имени Ивана Франко скончался на 74 году жизни.

Все знают Святослава не только как талантливого музыканта, но и как умного и образованного человека. Его мысли и высказывания становятся популярными не только среди поклонников. Сегодня.Lifestyle решили поделиться самыми яркими цитатами артиста в его день рождения.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Мужчина должен учиться быть мужчиной. Быть им с рождения, физиологически – это одно, а быть им рядом с женщиной – другое. Твоей женщине должно быть уютно рядом с тобой, спокойно и интересно. Она должна чувствовать себя защищено. Тогда и тебе с ней будет хорошо".

"В женщине основное для меня – человеческие качества, глубокий внутренний мир. Если я вижу, что женщина – индивидуальность, что такой больше нигде нет, она одна такая на свете, это усиливает мое влечение к ней".

"Любовь – это лучшие витамины для души. Чтобы ваша душа была здорова, принимайте их регулярно".

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: instagram/okeanelzy_official

Ответ на вопрос "В чем смысл жизни?": – "Я немножко резковато отвечу, но я думаю вам понравится. Вот если бы вам сегодня сказали, перестань жить прямо сейчас, вы бы согласились? – Нет. Вот вы и ответили на свой вопрос".

"Музыканты вне политики – это не про меня. Я считаю: ты гражданин, и если ты можешь влиять, если тебя слушают люди, если ты имеешь финансовые возможности, социальные возможности, общественные, то не использовать их на благо страны — это, как минимум, я бы сказал небрежность".

"Вы должны уметь не бояться рисковать. И это тоже сложная вещь, которую многие люди не умеют делать и пользоваться ею. Это не значит, что надо быть безответственным, но без умения рисковать, успеха ты не достигнешь".

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

"Гармоничная семья – та, где нет главного. Или роли меняются в зависимости от сферы жизни. Единственная вещь, которую нельзя делить, – воспитание детей. Тут ответственность абсолютно равноценна".

"Патриотизм – это любовь. Любят не за что-то, а потому что не могут не любить. Не смотрите на Украину, как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут изменения".

"Страх – главный противник украинца. Страх, что завтра станет хуже, чем сегодня. Страх, что все заберут. Страх измениться и перестать бояться".

"Я не столько хочу покорить тот Эверест, который на картах находится между Непалом и Китаем, сколько я хочу покорить свой собственный. Осталось только понять, что является тем собственным Эверестом".

Напомним, что ранее Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске. Артисту заплатили впечатляющий гонорар.

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