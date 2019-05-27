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Сын Бекхэма подрался с возлюбленной в Каннах – СМИ

В семействе Бекхэмов бурлят страсти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс
Фото: Getty Images

20-летний сын звездной пары Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин, который был замечен на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019 со своей возлюбленной Ханой Кросс, там же с ней и подрался. 

К слову, в семье Бекхэмов появился новый дизайнер. Детали в нашем сюжете:

По информации источника The Sun, сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и его возлюбленная устроили выяснения отношений прям в одном из отелей в Каннах. Словесные разбирательства между влюбленными мгновенно переросли в драку и молодых людей пришлось разнимать охране фешенебельного отеля Martinez.

Как уточняет собеседник издания, 22-летняя Хана Кросс и 20-летний Бруклин Бекхэм начали ругаться и оскорблять друг друга после выпитых алкогольных напитков. Как утверждает близкое окружение пары, причиной всему послужила ревность девушки, которой тяжело принять излишнюю популярность ее молодого человека.    

"Все это было очень печально. Ханне приходится иметь дело с известностью и деньгами Бруклина, а также со всеми последствиями, которые вытекают из того, когда встречаешься с кем-то из Бекхэмов", – отметил инсайдер.

Ранее мы писали, что сын звездной пары Бруклин Бекхэм отметил День влюбленных со своей девушкой в Париже и признался, что он "самый счастливый в мире".

До этого его мама и знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.

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Источник: The Sun
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