Сын Таисии Повалий в честь годовщины свадьбы поделился архивными фото: "Помню, как вчера"

Денис поздравил супругу с "деревянной свадьбой"

Сын известной певицы Таисии Повалий, который недавно едва не стал жертвой природной стихии, в честь своей годовщины свадьбы поделился архивными снимками. Отметим, что Денис Повалий 5 лет назад женился на своей возлюбленной Светлане Вихровой.

В честь семейного праздника 36-летний музыкант опубликовал на своей странице в Instagram серию трогательных свадебных снимков. Также Повалий поздравил свою супругу с деревянной свадьбой, отметив, что кризис трех лет отношений они пережили еще до свадьбы.

Свадьба сына Таисии Повалий Дениса Фото: instagram.com/bro.ducer Свадьба сына Таисии Повалий Дениса Фото: instagram.com/bro.ducer Свадьба сына Таисии Повалий Дениса Фото: instagram.com/bro.ducer Свадьба сына Таисии Повалий Дениса Фото: instagram.com/bro.ducer Свадьба сына Таисии Повалий Дениса Фото: instagram.com/bro.ducer 1/5

"Сегодня с моей дорогой празднуем пятилетие со дня свадьбы, в народе – "деревянная свадьба"! Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года – мы это время притирки провели в гражданском. Помню, как вчера, это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно, когда все родные и друзья рядом – ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи", – поделился сын Таисии Повалий.

Напомним, что в начале декабря у Дениса Повалий и его жены Светланы Вихровой родился первенец. Супруги назвали сына древнегреческим именем Демьян, и охраняют его от лишних глаз, не показівая лицо малыша.

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