Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сын Таисии Повалий в честь годовщины свадьбы поделился архивными фото: "Помню, как вчера"

Сегодня, 16:25

Денис поздравил супругу с "деревянной свадьбой"

Сын известной певицы Таисии Повалий, который недавно едва не стал жертвой природной стихии, в честь своей годовщины свадьбы поделился архивными снимками. Отметим, что Денис Повалий 5 лет назад женился на своей возлюбленной Светлане Вихровой.

В честь семейного праздника 36-летний музыкант опубликовал на своей странице в Instagram серию трогательных свадебных снимков. Также Повалий поздравил свою супругу с деревянной свадьбой, отметив, что кризис трех лет отношений они пережили еще до свадьбы.

Свадьба сына Таисии Повалий Дениса
Фото: instagram.com/bro.ducer
Свадьба сына Таисии Повалий Дениса
Фото: instagram.com/bro.ducer
Свадьба сына Таисии Повалий Дениса
Фото: instagram.com/bro.ducer
Свадьба сына Таисии Повалий Дениса
Фото: instagram.com/bro.ducer
Свадьба сына Таисии Повалий Дениса
Фото: instagram.com/bro.ducer
1/5

"Сегодня с моей дорогой празднуем пятилетие со дня свадьбы, в народе – "деревянная свадьба"! Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года – мы это время притирки провели в гражданском. Помню, как вчера, это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно, когда все родные и друзья рядом – ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи", – поделился сын Таисии Повалий.

Читайте также:
Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

Напомним, что в начале декабря у Дениса Повалий и его жены Светланы Вихровой родился первенец. Супруги назвали сына древнегреческим именем Демьян, и охраняют его от лишних глаз, не показівая лицо малыша.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица Андре Тан публично извинился перед Таисией Повалий: "От чистого сердца - прости" Сын и внук Таисии Повалий едва не стали жертвами стихии: видео
свадьба годовщина Таисия Повалий Денис Повалий дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Жену 74-летнего Петросяна раскритиковали за странный внешний вид
Жену 74-летнего Петросяна раскритиковали за странный внешний вид

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 10:32Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Вчера, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Вчера, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняEvents

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

21 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

21 июняШоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

21 июняFun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

21 июняEvents

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

21 июняEvents

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

21 июняEvents

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

Новости партнеров

Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Как выглядели Лорак, Брежнева, Орбакайте и другие на выпускном
Как выглядели Лорак, Брежнева, Орбакайте и другие на выпускном
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
"Светлая память": остановилось сердце звезды Михаила Кокшенова
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять